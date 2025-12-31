Haberler

Mardin'de Araziye Cesedi Bulundu

Mardin'in Ömerli ilçesinde 50 yaşındaki Mehmet Selim Özer, iki kırsal mahalle arasında arazide ölü bulundu. Jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve cenaze, otopsi için hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kırsal Kaynakaya ile Havuzbaşı mahalleleri arasında, arazide dün akşam saatlerinde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, bu kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarmanın incelemesinde ölen kişinin Mehmet Selim Özer olduğu tespit edildi. Özer'in cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Ömerli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
