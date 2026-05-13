Mardin'de apartman dairesinde yangın

MARDİN'in Artuklu ilçesinde apartmanın 10'uncu katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Artuklu ilçesi merkez Yenişehir Mahallesi'nde bulunan Bilkent Sitesi'ndeki 12 katlı binanın 10'uncu katındaki dairede, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

