Haberler

Mardin'in 2 ilçesinde çıkan yangınlar söndürüldü

Mardin'in 2 ilçesinde çıkan yangınlar söndürüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Kızıltepe ve Mazıdağı ilçelerinde çıkan anız, boru ve saman yangınları itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mardin'in Kızıltepe ve Mazıdağı ilçelerinde çıkan yangınlar itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kızıltepe'nin Üçevler Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle anız ve boru, Atatürk Mahallesi'nde anız, Mazıdağı'n da Ekinciler Mahallesi'nde saman yangını çıktı.

İhbarlar üzerine bölgelere Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangınlar, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: AA / Beşir Şavur
Rutte'den Ankara'da ilk açıklama: İttifakımızı daha da güçlendireceğiz, Rus tehdidine hazırlıklı olmalıyız

Rutte'den Ankara'da ilk açıklama: Dün gece korkunç bir saldırı yapıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ankara'daki NATO Zirvesi anısına tedavülde kullanılacak özel 5 lira basıldı

İlk kez görücüye çıktı! Arka yüzündeki detay dikkat çekti
Füze yığıp Türkiye'yi kuşatma niyetindeler! Plana 5 ülke daha dahil edildi

Füze yığıp Türkiye'yi kuşatma niyetindeler! 5 ülke daha dahil edildi
İki aile arasındaki kavgada ev ile araziler ateşe verildi

Resmen hainlik! Akrabaların kavgası faciayla bitti
Misafir bekliyordu yılan geldi! Karşısında görünce neye uğradığını şaşırdı

Karşısında görünce neye uğradığını şaşırdı
Bu kez başrol Haaland! İkon haline gelen sevinç Dünya Kupası'nı sallamaya devam ediyor

Bu tarihi sevinç tüm dünyada ikon oldu
Rutte, Türkiye'nin savunma sanayisini öve öve bitiremedi

"NATO'nun ihtiyaçlarını Türkiye karşılıyor"
Komşudaki orman yangını can aldı! Ölü sayısı yükseldi

Komşudaki orman yangını can aldı