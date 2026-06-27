Mardin'in 3 ilçesinde çıkan anız, ot ve saman yangınları söndürüldü
Mardin'in Derik, Ömerli ve Nusaybin ilçelerinde çıkan anız, ot ve saman yangınları itfaiye ekiplerince söndürülerek soğutma çalışmaları yapıldı.
Mardin'in Derik, Ömerli ve Nusaybin ilçelerinde çıkan anız, ot ve saman yangınları söndürüldü.
Derik ilçesi Ballı Mahallesi'nde anız ve ot, Ambarlı Mahallesi'nde saman, Ömerli ilçesi Fıstıklı Mahallesi'nde ot, Nusaybin ilçesi Çatalözü Mahallesi'nde ise anız yangını çıktı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangınların ardından soğutma çalışmaları yapıldı.
Kaynak: AA / Beşir Şavur