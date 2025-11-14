Mardin'de Altyapı Çalışmaları Hızla Devam Ediyor

Mardin Büyükşehir Belediyesinin merkez Artuklu ilçesinde altyapı çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğünce, 10 ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde yürütülen yeni yatırımlarla, hem şehrin altyapısı güçlendirilerek sürdürülebilir bir sistem oluşturuluyor hem de yıllardır süregelen altyapı sorunları tek tek çözüme kavuşturuluyor.

Bu doğrultuda MARSU, özel mülkler, ekili bağ ve bahçeler ile bölgenin dağlık yapısı gibi nedenlerle yıllardır çözülemeyen 13 Mart Mahallesi'ndeki Hale Deresi'ne atık suların açıktan deşarj edilmesi sorununu, mülk sahipleri ve vatandaşlarla yapılan görüşmeler ile paydaşlarla yürütülen istişareler sonucunda sağlanan uzlaşmayla atıksu hattı döşeme çalışmalarına başladı.

Yürütülen çalışmalar kapsamında 400 milimetre çapında 2 bin 55 metre ve 300 milimetre çapında 1650 metre olmak üzere toplam 3 bin 705 metre betonarme boru döşeniyor.

Çalışmalar tamamlandığında atık sular bölgeden uzaklaştırılacak, çevre kirliliği ve kötü koku ortadan kalkacak, halk sağlığı ile bağ ve bahçeler korunacak.

Vatandaşlar, sunulan hizmetten memnuniyet duyduklarını belirterek, MARSU Genel Müdürlüğüne teşekkür etti.