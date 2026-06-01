Haberler

Mardin'deki silahlı kavgada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 28 Mayıs'ta iki aile arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 7 kişiden biri daha tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Böylece olayda ölenlerin sayısı 3'e yükseldi. Soruşturma kapsamında 29 şüpheli gözaltına alınırken, 5 kişi tutuklandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 2 kişinin öldüğü silahlı kavgada yaralanan 7 kişiden biri daha tedavi gördüğü hastanede, hayatını kaybetti.

Atatürk Mahallesi'nde 28 Mayıs'ta iki aile arasında çıkan, Doğan B. (35) ile Abdullah K.'nın (29) yaşamını yitirdiği ve 7 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında 29 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 15'i savcılıktaki ifadelerinin ardından salıverildi.

Mahkemeye çıkarılan 14 şüpheliden 5'i tutuklandı, 9'u adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Bu arada, yaralılardan Vejdi K. (50) da tedavi gördüğü Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar
Bayram tatilinin acı bilançosu belli oldu

9 günlük bayram tatilinin acı bilançosu belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Osimhen'i isteyen takım! Çuvalla parayı verip alacaklar

Korkulan oldu! Tarihe geçerek gidiyor
Aziz Yıldırım'dan Arda Güler bombası

Arda Güler bombası patladı
Komşunun hava savunmasını delmek için geliştirdikleri füze testi geçti

Komşunun hava savunmasını delmek için geliştirdikleri füze testi geçti
Katil uzakta değilmiş! 'Bıçakladılar' demişti jandarmada döküldü

Katil uzakta değilmiş! "Bıçakladılar" demişti jandarmada döküldü
Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanından işten çıkarmalara ilişkin açıklama

CHP'de işten çıkarmalar sürerken beklenen açıklama geldi
TEM Otoyolu'nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor

TEM Otoyolu'nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor
Türk inşaat devi resmen iflas etti

Türk inşaat devi resmen iflas etti