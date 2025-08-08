Mardin'de Aile İçinde Silahlı Kavga: İki Kişi Hayatını Kaybetti

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde aile içinde çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden Gülten Bakan (42) ile kayınbiraderi Mehmet Bakan (60), toprağa verildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi kırsal Karabent Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, aile içerisinde bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Gülten Bakan ile kayınbiraderi Mehmet Bakan, tabancadan ateşlenen kurşunlarla hayatını kaybetti. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Cansız bedenler, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü. Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınan Gülten Bakan'ın cenazesi, ilçeye bağlı kırsal Karabent Mahallesi'nde, Mehmet Bakan'ın cenazesi ise Diyarbakır'da gözyaşları arasında defnedildi. Jandarma ekiplerinin kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor.