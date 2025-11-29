Mardin'de Aile Cinayeti Soruşturmasında 1 Şüpheli Tutuklandı

1 ŞÜPHELİ DAHA TUTUKLANDI

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Berna (33) ve Mehmet Kaya (37) çifti ile çocukları Samyeli Kaya'nın (5), yaşadıkları dairede başlarından silahla vurulmuş halde ölü bulunması ile ilgili soruşturmada dün gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden B.K. 'Delil karartma' suçundan tutuklanırken, diğer şüpheli adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 3'e çıktı.

Salih KESKİN/MARDİN,