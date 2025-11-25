Mardin'de Aile Cinayeti: Baba Defnedildi
Mardin'de eşi ve kızıyla birlikte silahla vurularak ölü bulunan Mehmet Kaya'nın cenazesi, memleketi Savur'da toprağa verildi.
BABA DEFNEDİLDİ
Mardin'de yaşadıkları dairede eşi Berna Kaya (33) ve kızı Samyeli Kaya (5) ile birlikte başlarından silahla vurulmuş halde ölü bulunan Mehmet Kaya'nın (37) cenazesi, işlemlerinin ardından Savur ilçesine bağlı kırsal İşgören Mahallesi'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Mehmet Kaya'nın cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi.
Salih KESKİN/MARDİN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel