Mardin'de kardan kapanan 120 yerleşim yerinin yolunu açma çalışmaları sürüyor
Mardin'de yoğun kar yağışı sonucu 10 metre boyundaki çam ağacı, park halindeki iki otomobilin üzerine devrildi. Araçlarda hasar meydana gelirken, ağaç belediye ve itfaiye ekipleri tarafından kaldırıldı.
OTOMOBİLLERİN ÜZERİNE AĞAÇ DEVRİLDİ
Mardin'de dün öğleden sonra başlayan ve gece boyunca etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Artuklu ilçesi merkez Yenişehir Mahallesi Ravza Caddesi üzerinde gece saatlerinde yaklaşık 10 metre boyundaki çam ağacı, üzerindeki karın ağırlığına dayanamayarak park halindeki 2 otomobilin üzerine devrildi. Araçlarda hasar oluşurken, ağaç belediye ve itfaiye ekiplerince kaldırıldı.
