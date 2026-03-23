Mardin'de bir ağabey tartıştığı kardeşini silahla yaraladı
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde ağabey E.K., tartıştığı kardeşi E.K.'yi silahla vurarak yaraladı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kırsal Derecik Mahallesi'nde E.K. (43) ile kardeşi E.K. (33) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda ağabey E.K, kardeşi E.K'yi silahla ateş açarak yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerince Mazıdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şüpheli E.K. de jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar