Mardin'de yaklaşık 80 dönüm buğday ekili alan yandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında yaklaşık 80 dönüm buğday ekili alan zarar gördü. İtfaiye ve çiftçilerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaklaşık 80 dönüm buğday ekili alan yangında zarar gördü.
Işıklı Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle buğday ekili tarlada yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri ile civardaki çiftçilerin traktörlerle müdahale ettiği yangın söndürüldü.
Yangında, yaklaşık 80 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.
Kaynak: AA / Beşir Şavur