Mardin'de 78 Bin Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde gümrük kaçağı 78 bin paket sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine ve suçun kaynağında engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, Kızıltepe'de kaçak sigara bulunduğu belirlenen bir depoya operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 78 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Yakalanan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.