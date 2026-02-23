Haberler

Mardin'de firari hükümlüler ile çeşitli suçlardan aranan 75 kişi yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'de, firari hükümlüler ile çeşitli suçlardan aranan toplam 75 kişi, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. 15-22 Şubat tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, nitelikli dolandırıcılık ve hırsızlık gibi suçlardan ceza almış 2 firari de dahil olmak üzere, birçok suçlu yakalandı.

Mardin'de firari hükümlüler ile çeşitli suçlardan aranan 75 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 15-22 Şubat'ta arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 7 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ve "hırsızlık" suçundan da 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firarinin yanı sıra "yağma, konut dokunulmazlığını ihlal etme ve kasten yaralama" gibi çeşitli suçlardan aranan 73 kişi yakalandı.

Açıklamada, vatandaşlardan şüpheli durumlarda veya bilgi sahibi oldukları konularda emniyet birimlerine ya da 112 Acil Çağrı Merkezine bildirimde bulunmaları istendi.

Kaynak: AA / Beşir Şavur
Türkiye'nin yanı başında tarihi görüntü! Trump beklenen adımı attı

Türkiye'nin yanı başında tarihi görüntü! Trump beklenen adımı attı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Normal bir şekilde maç yaparken gelen haberle içeri koştular

Normal bir şekilde maç yaparken gelen haberle şoke oldular
Ramazan paylaşımı tepki çeken Hadise'den açıklama var

Ramazan paylaşımı tepki çeken Hadise'den açıklama var
Kartel onu istiyor: Teslim etmezseniz eyaleti havaya uçuracağız

Kartel onu istiyor: Teslim etmezseniz eyaleti havaya uçuracağız
Ramazan davulcularına tepki: Uyanan var, uyanmayan var

Kamera karşına geçip isyan etti: Ramazan davulcuları artık bitmeli
Normal bir şekilde maç yaparken gelen haberle içeri koştular

Normal bir şekilde maç yaparken gelen haberle şoke oldular
Nilperi Şahinkaya'nın 37. yaş günü pastasını görenler şoke oldu

Böylesi görülmedi! Pastadaki iç çamaşırı detayı olay yarattı
Barcelona Başkanı, eline paspas alıp stadyumda temizlik yaptı

Bu adamın kim olduğunu öğrenince hayret edeceksiniz