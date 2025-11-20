Haberler

Mardin'de 600 Metrelik Sulama Kanalı İnşa Ediliyor

Mardin'de 600 Metrelik Sulama Kanalı İnşa Ediliyor
Güncelleme:
Mardin Büyükşehir Belediyesi, Savur ilçesinde 600 metrelik açık sistem sulama kanalı yapım çalışmalarına hız verdi. Yeni sistemle su kayıplarının azaltılması ve tarım verimliliğinin artırılması hedefleniyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından Savur ilçesinde 600 metrelik açık sistem sulama kanalı yapım çalışmaları devam ediyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığınca Savur ilçesi Gazi Mahallesi'nde yaklaşık 600 metre uzunluğunda açık sistem sulama kanalı inşa ediliyor.

Çalışmayla, mevcut toprak zeminli sulama hattında yaşanan yüksek su kaybının azaltılması ve bölgedeki tarım alanlarının verimliliğinin artırılması amaçlanıyor.

Toprak zeminden kaynaklanan yoğun su sızıntılarının önüne geçilerek suyun daha etkin kullanılması, çiftçilerin sulama faaliyetlerini daha kolay gerçekleştirmesi hedefleniyor.

Proje kapsamında hattın beton açık kanal sistemine dönüştürülmesiyle su iletim verimliliğinin önemli ölçüde artırılacak.

Yeni sistem sayesinde su kayıplarının büyük ölçüde önüne geçilecek, tarımsal sulama daha kontrollü ve sürdürülebilir şekilde yapılabilecek.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
