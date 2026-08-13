Haberler

Nusaybin'de apartmanda yangın: 1'i bebek 3 kişi dumandan etkilendi

Nusaybin'de apartmanda yangın: 1'i bebek 3 kişi dumandan etkilendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 5 katlı bir apartmanın birinci katındaki dairede çıkan yangında, yoğun duman üst katlara yayıldı. İtfaiye ekipleri sepetli merdivenle müdahale ederek, aralarında 1 bebeğin de bulunduğu dumandan etkilenen 3 kişiyi tahliye etti. Yaralılar Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, yangın kontrol altına alındı ve çıkış nedeni araştırılıyor.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde 5 katlı apartmanda çıkan yangında mahsur kalan ve dumandan etkilenen 1'i bebek 3 kişi, kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı.

8 Mart Mahallesi Mezitli Sokak'taki 5 katlı apartmanın 1'inci katındaki dairede, öğle saatlerinde yangın çıktı. Yangında oluşan yoğun duman, apartmanın koridorları ile üst katlardaki bazı dairelere yayıldı. İhbarla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri bir yandan alevlere müdahale ederken, diğer yandan sepetli merdivenle üst katlara ulaştı. Dumandan etkilenen ve aralarında 1 bebeğin de bulunduğu 3 kişi, ekipler tarafından sepetli merdivenle tahliye edildi. Dumandan etkilenen 3 kişi, Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
DEM Parti heyeti Erdoğan'la görüşmek için Külliye'de! Demirtaş dahil masada 5 konu var

DEM heyeti Erdoğan'la görüşmek için Külliye'de! Demirtaş dahil...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Çiftçi açıkladı! Süleymancılar operasyonunun perde arkasından o ülke çıktı

Süleymancılar operasyonunun perde arkasından o ülke çıktı
Amedspor maçında sürpriz konuklar: Mustafa Çiftçi ve Osman Aşkın Bak tribünde olacak

Türkiye'nin gözünü çevirdiği maça gidiyorlar! Nedeni de belli

Michael Jackson çocuklarının yüzünü niye kapatıyordu? Kızı açıkladı!

Michael Jackson çocuklarının yüzünü niye kapatıyordu? Kızı açıkladı!
Tesettür giyimin lideri! Süleymancılara operasyonda Armine de listede

Tesettür giyimin lideri! O da listede
Trafikte tartıştığı kadına 'Sen eskortsun' deyince olanlar oldu

Tartıştığı kadına "Sen eskortsun" deyince olanlar oldu
Damat, nikah töreninde başına gelebilecek en büyük talihsizliği yaşadı

Damat, nikahta başına gelebilecek en büyük talihsizliği yaşadı
Yüzüne Ahtapot yapışan balıkçı az kalsın ölüyordu! Kurtulmak için bambu sopasına sarıldı

Yüzüne Ahtapot yapışan balıkçı az kalsın ölüyordu! Kurtulmak için bambu sopasına sarıldı