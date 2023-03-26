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Mardin'de 5 gündür haber alınmayan kişi ölü bulundu

Güncel Haberler

Mardin'de 5 gündür haber alınmayan kişi ölü bulundu

Mardin'in Midyat ilçesinde 5 gün önce evden çıkan kişi, jandarma tarafından arazide ölü bulundu.

Mardin'in Midyat ilçesinde 5 gün önce evden çıkan kişi, jandarma tarafından arazide ölü bulundu.

Çavuşlu Mahallesi'nde çiftçi olduğu öğrenilen Osman Alver (25), ava çıkmak için 5 gün önce evden ayrıldı.

Alver'in eve dönmemesi üzerine ailesi durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma tarafından yapılan aramalar sonucunda Alver'in cansız bedenine ulaşıldı.

Midyat Devlet Hastanesinde yapılan otopsinin ardından Alver'in cenazesi Çavuşlu mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Mardin Güncel Haberler

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