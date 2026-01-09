Haberler

Mardin'de 40 bin 630 paket kaçak sigara ele geçirildi

Güncelleme:
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde yapılan bir operasyonda gümrük kaçağı 40 bin 630 paket sigara ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde gümrük kaçağı 40 bin 630 paket sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine ve suçun kaynağında engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, Mazıdağı'nda durdurulan bir araçta yapılan aramada 40 bin 630 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Yakalanan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.???????

