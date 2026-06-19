Pınarcık Katliamı 39. Yılında Anıldı

Mardin'in Ömerli ilçesinin kırsal Pınarcık Mahallesi'nde 39 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 16'sı çocuk 30 kişi için anma töreni yapıldı.

Katliamda hayatını kaybedenler anısına Pınarcık Mahallesi'ndeki şehitlikte düzenlenen törene, Ömerli Kaymakamı Furkan Çakır, Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hasan İper, İlçe Emniyet Amiri Şükrü Basman, İlçe Müftüsü Abdurrahman Harmankaya, Mardin Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir, şehit yakınları, güvenlik korucuları ve vatandaşlar katıldı.

Törende, Kur'an-ı Kerim okundu, İlçe Müftüsü Harmankaya tarafından dua edildi.

Saldırıda yakınlarını kaybeden ailelerle görüşen Kaymakam Çakır ve Belediye Başkanı Altındağ, tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Katılımcılar, daha sonra hayatını kaybedenlerin mezarına çiçek bıraktı.

Altındağ, basın mensuplarına, 39 yıl önce gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybedenleri yad ettiklerini söyleyerek, "Tarihin gördüğü en büyük acılardan, katliamlardan biri burada yaşandı. Vatanları, bayrakları, idealleri, mukaddesatları için şehit oldular. Rabb'im mekanlarını cennet etsin. Sonsuza dek Türk milletinin bağrında yaşayacaklar. İnşallah başlayan Terörsüz Türkiye süreciyle artık bu tür acıları, bu tür katliamları bir daha yaşamayacağız." dedi.

Federasyon Başkanı Kandemir de şehitlere rahmet dilediklerini belirterek, "Gerçekten insanlarımızın bu huzura, bu refaha çok ihtiyacı var. 39 yıldır acıları dinmedi. Bugün burada aileleriyle bir araya geldik. Aileleriyle aynı acıyı paylaştık. Temennimiz bir daha böyle saldırılar ve katliamların yaşanmaması." ifadelerini kullandı.

Saldırıda eşini, 5 çocuğunu ve 2 kardeşini kaybeden 86 yaşındaki emekli güvenlik korucusu Şeyhmus Yavuz da acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu dile getirdi.