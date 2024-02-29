Üye Girişi
Haberler

Mardin'de 32 Bin Öğrenciye Deneme Sınavı

Güncelleme:

Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir genelinde 32 bin 293 öğrenciye yönelik deneme sınavı gerçekleştirildi. Sınav, LGS ve YKS'nin ilk oturumu olan TYT şeklinde yapıldı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir genelinde 32 bin 293 öğrenciye yönelik deneme sınavı gerçekleştirildi.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, öğrencilerin sınava hazırlık sürecini desteklemek, başarı derecesini yükseltmek, daha iyi üniversite ve bölümlerde öğrenim görmelerini sağlamak adına ortaokul ve lise öğrencileri için deneme sınavı gerçekleştirmeye devam ediyor.

Mardin genelinde eş zamanlı olarak ikincisi düzenlenen deneme sınavı, 8. sınıf öğrencileri için Liselere Geçiş Sistemi (LGS), 12. sınıf öğrencileri için Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında ilk oturum olan TYT şeklinde yapıldı.

10 ilçede düzenlenen sınava, toplam 32 bin 293 öğrenci katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Eğitim Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

TFF yayın ihalesini neden iptal etti? Süper Lig yayın ihalesi neden iptal oldu? SEÇMEN KAĞITLARI NE ZAMAN DAĞITILACAK? Seçmen kaydı nereden sorgulanır? SEÇMEN SORGULAMA EKRANI! İstihare namazı nasıl kılınır? İstihare namazı ne için kılınır, kaç rekat? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 29 Şubat Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 29 Şubat 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Survivor'da kim elendi? 29 Şubat Survivor All Star eleme adayları kimler? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 29 Şubat 2024 Ankara su kesintisi listesi! Kolonoskopi nedir? Kolonoskopi neden uygulanır? 1 Mart 2024 Günlük Burç Yorumları: 1 Mart Cuma burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Zuhal Topal kimdir? YEMEKTEYİZ HANGİ KANALDA? Yemekteyiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 29 Şubat GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 2024 İLK SAHUR NE ZAMAN? Müslümanlar ilk sahura hangi gece kalkacak? Kamil Saraçoğlu kimdir? Kütahya Belediye Başkanı Adayı Kamil Saraçoğlu kaç yaşında, nereli? Yunus Kaya kimdir? HÜDA PAR Sivas Belediye Başkan Adayı Yunus Kaya kaç yaşında, nereli? Nail Yalçın kimdir? HÜDA PAR Sinop Belediye Başkan Adayı Nail Yalçın kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title