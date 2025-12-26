Haberler

Mardin'de "Aile Yılı" kapsamında 47 çift umreye gönderilecek

Mardin Büyükşehir Belediyesi, 'Aile Yılı' kapsamında evliliklerinde 25 yılı dolduran 47 çifti umreye gönderecek. Başvurular 26 Aralık'ta başladı, kura çekimi ise 15 Ocak 2026'da yapılacak.

Mardin Büyükşehir Belediyesince, "Aile Yılı" kapsamında evliliklerinde 25 yılı dolduran 47 çift umreye gönderilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, aile kurumunun güçlendirilmesi ve uzun soluklu evliliklerin desteklenmesi amacıyla evliliklerinde 25 yılını tamamlayan çiftlere yönelik umre programı düzenlenecek.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülecek program kapsamında umre ziyaretine katılmak isteyen çiftler için 26 Aralık'ta başvurular başladı.

Başvuruların ardından 15 Ocak 2026 tarihinde komisyon huzurunda yapılacak kura çekimiyle belirlenen 47 çift umreye gönderilecek.

Umre ziyareti 22-30 Mart 2026'da gerçekleştirilecek.

