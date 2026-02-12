Mardin'de 20 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 20 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, 4 ayrı suçtan 20 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis ile 21 bin lira adli para cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.