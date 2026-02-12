Haberler

Mardin'de 20 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, 20 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, yapılan çalışmalar sonucu yakalandı ve cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, 4 ayrı suçtan 20 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis ile 21 bin lira adli para cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

