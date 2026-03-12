Haberler

Evinde silahla vurulmuş halde bulunan kadın kurtarılamadı

Güncelleme:
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde evinde silahla vurulmuş olarak bulunan 20 yaşındaki Emine İnce, hastaneye kaldırılmasına rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MARDİN'in Mazıdağı ilçesinde evinde silahla vurulmuş halde bulunan Emine İnce (20), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Sağmal Mahallesi'nde meydana geldi. Silah sesi üzerine eve gelen yakınları, Emine İnce'yi karın bölgesinden silahla vurulmuş halde buldu. Yakınlarının Derik Devlet Hastanesi'ne götürdüğü İnce, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. İnce'nin cenazesi otopsi için hastane morguna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
