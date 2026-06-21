Mardin'de 3'üncü kattan düşen çocuk öldü
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 3. kattaki evin penceresinden düşen 2 yaşındaki Muhammed Bingül, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
HAYATINI KAYBETTİ
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 3'üncü kattaki evin penceresinden düşerek ağır yaralanan Muhammed Bingül (2), kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Muhammed'in cenazesi, otopsi işlemleri için hastanenin morguna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Salih KESKİN/KIZILTEPE (Mardin),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı