Mardin'de 2 Şüpheli Daha Gözaltına Alındı

2 ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Berna ve Mehmet Kaya çifti ile çocukları Samyeli Kaya'nın, yaşadıkları dairede başlarından silahla vurulmuş halde ölü bulunması ile ilgili Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında M.C. ile V.E.'nin tutuklanmasının ardından 2 şüpheli daha gözaltına alındı. 'Delil karartma' suçlamasıyla gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,