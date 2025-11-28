Mardin'de 2 Şüpheli Daha Gözaltına Alındı
Kızıltepe ilçesinde Berna ve Mehmet Kaya çifti ile çocukları Samyeli Kaya'nın başlarından vurulmuş halde ölü bulunmalarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 2 yeni şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin delil karartma suçlamasıyla emniyetteki işlemleri devam ediyor.
2 ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINA ALINDI
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Berna ve Mehmet Kaya çifti ile çocukları Samyeli Kaya'nın, yaşadıkları dairede başlarından silahla vurulmuş halde ölü bulunması ile ilgili Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında M.C. ile V.E.'nin tutuklanmasının ardından 2 şüpheli daha gözaltına alındı. 'Delil karartma' suçlamasıyla gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel