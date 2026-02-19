Haberler

Mardin'de 17 yaşındaki gence şiddet uygulayan kişi tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Savur ilçesinde ahırda 17 yaşındaki gence şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Mardin'in Savur ilçesinde ahırda 17 yaşındaki gence şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Harmantepe Mahallesi'nde 17 yaşındaki gencin güvercin çaldığı iddiasıyla bir ahırda alıkonularak darbedilmesi ve köpekle korkutulmasına ilişkin görüntülerin ortaya çıkması üzerine 15 Şubat'ta Savur Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 21 yaşındaki Y.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye çıkarılan şüpheli, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Mardin'in Savur ilçesinde 17 yaşındaki gencin güvercin çaldığı iddiasıyla bir ahırda alıkonularak darbedilmesi ve köpekle korkutulmasına ilişkin görüntülerin ortaya çıkması üzerine 15 Şubat'ta Savur Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gence şiddet uyguladığı tespit edilen kişi gözaltına alınmıştı.

Şüpheli, gencin bazı aile fertlerinin şikayetçi olmaması üzerine jandarmadaki işlemlerin ardından serbest bırakılmış, şiddet görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine dün yeniden gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar
Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı

Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tokat atma yarışmasına girdiler! Biri bayıldı

Videoyu izlemeniz lazım! Biri diğerini bayılttı
Bu gençler çıldırmış olmalı! Zayıflamak için yaptıklarına bakın

Bu gençler çıldırmış olmalı! Zayıflamak için yaptıklarına bakın
Vedat Muriqi destan yazıyor

Tek başına destan yazıyor!
Sarıyer-Amedspor maçı öncesi herkes aynı işareti yaptı

Bu görüntü bugün çekildi!
Tokat atma yarışmasına girdiler! Biri bayıldı

Videoyu izlemeniz lazım! Biri diğerini bayılttı
Başrolde yine kaymakam var! Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi

Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi
Avrupa'nın iki dev ülkesi birbirine girdi, 100 milyar euroluk proje çöküyor

2 dev ülke birbirine girdi, 100 milyar euroluk proje çöküyor