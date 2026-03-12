Haberler

Mardin'de 16 yaşındaki kız çocuğu evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 16 yaşındaki Z.S., evinde silahla vurulmuş halde bulundu. Olayın ardından babası ve ağabeyi gözaltına alındı.

Kırsal Poyraz Mahallesi'ndeki evinde dün akşam Z.S'nin (16) silahla vurulmuş halde bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Otopside çocuğun vücudunda darp izleri tespit edilmesi üzerine olaya ilişkin babası A.S. ve ağabeyi H.S. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

A.S. ve H.S'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Çocuğun cenazesi otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar
