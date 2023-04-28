MARDİN'DE 14 YILLIK HİZMETİN ARDINDAN TAYİNİ ÇIKAN DOKTORA HASTALARINDAN DUYGUSAL VEDA

MARDİN'de 14 yıldır görev yapan Aile Hekimi Dr. Mustafa Sönmez'in tayini memleketine çıkınca, hastaları Aile Sağlık Merkezi'ne akın etti. Kentteki son mesai gününde duygusal anlar yaşayan Dr. Sönmez, ' Kızıltepe halkına elimden geldiğince, gönlümce ve yüreğimden geçtiği şekilde mesai verdim. Onlarla anne-baba, ağabey-kardeş gibi oldum. Hiçbir zaman burada yabancılık çekmedim. Onlardan biri gibi hizmet ettim. Buradan ayrılışım duygusal bir şekilde oldu' dedi.

Kızıltepe ilçesi Eski Hastanesi Caddesi üzerinde bulunan Cumhuriyet Aile Sağlık Merkezi'nde 14 yıl hizmet veren Aile Hekimi Dr. Mustafa Sönmez'in tayini, doğduğu şehir olan Diyarbakır'daki İl Sağlık Müdürlüğü'ne çıktı. Atama kararını duyan hastaları, Aile Sağlık Merkezi'nin önüne akın etti. Mesai arkadaşları da Dr. Sönmez'i son mesai gününde yalnız bırakmadı. Çiçek takdim eden doktor ve hastaları, yeni görevinde Dr. Sönmez'e başarılar diledi. Mesai arkadaşları ve Aile Sağlık Merkezi çalışanları da, Dr. Sönmez'e vedalaşamaya gelenlere tatlı ikramında bulundu.

'HİÇBİR ZAMAN YABANCILIK ÇEKMEDİM'

Mesai arkadaşlarına ve hastalarına teşekkür eden Dr. Sönmez, Kızıltepe'den ayrılmanın kendisi için çok zor olduğunu ifade ederek, 'Yaklaşık 14 yıl burada görev yaptım. Kızıltepe halkına elimden geldiğince, gönlümce ve yüreğimden geçtiği şekilde mesai verdim. Onlarla anne-baba, ağabey-kardeş gibi oldum. Hiçbir zaman burada yabancılık çekmedim. Onlardan biri gibi hizmet ettim. Buradan ayrılışım duygusal bir şekilde oldu. Bana destek veren, bugün buraya gelen herkese çok teşekkür ediyorum' dedi.

'SEVİLEN VE SAYILAN BİR HEKİMDİR'

Dr. Sönmez'in hastaları tarafından çok sevilen ve sayılan biri olduğunu belirten mesai arkadaşı Dr. Faruk Kasap, 'Burada beraber çok mutluyduk, iyi ki onu tanımışım, onunla mesai harcamışım. Hastaları tarafından sevilen ve sayılan bir hekimdir. Umarım gittiği yerde de mutlu olur. Başarılar diliyorum' diye konuştu.

Mesai arkadaşı Dr. Sönmez ile çok güzel anılarının olduğunu ifade eden Dr. Ahmet Arslan da, 'Bizler kendisine hakkımızı helal ediyoruz, o da bize hakkını helal etsin. Bundan sonraki mesleki hayatında başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Dr. Mustafa Sönmez'in hastaları ise buradan gideceği için çok üzüldüklerini, ancak memleketine gideceği için, onun adına sevindiklerini dile getirdi.

Hekim Sönmez, hastaları ve mesai arkadaşlarıyla vedalaştıktan sonra Aile Sağlık Merkezi'nden ayrıldı.(DHA)