Mardin'de 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, hakkında birden fazla suçtan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda, hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "Birden fazla kişi tarafından birlikte silahlı tehdit, "Hükümlü veya tutuklunun kaçması" ve "Hırsızlık" suçlarından 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
