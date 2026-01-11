Mardin'de 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda, hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "Birden fazla kişi tarafından birlikte silahlı tehdit, "Hükümlü veya tutuklunun kaçması" ve "Hırsızlık" suçlarından 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.