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Mardin'de çalışma nedeniyle 13 Mart Caddesi trafiğe kapatılacak

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Mardin'in Artuklu ilçesindeki 13 Mart Caddesi, asfalt çalışmaları sebebiyle bugün araç ve yaya trafiğine kapatılacak. Sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirilecek.

Mardin'in merkez Artuklu ilçesindeki 13 Mart Caddesi asfalt çalışması nedeniyle bugün trafiğe kapatılacak.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından kent genelinde sürdürülen asfaltlama çalışmaları kapsamında Artuklu ilçesinde geçici trafik düzenlemesine gidileceği belirtildi.

Bu kapsamda, 13 Mart Mahallesi'ndeki 13 Mart Caddesi'nin Fatih Petrol altından başlayarak eski Emniyet Müdürlüğü güzergahına kadar olan bölümünün asfalt çalışmaları nedeniyle bugün araç ve yaya trafiğine kapatılacağı ifade edilen açıklamada, sürücülerin alternatif güzergahlara yönlendirileceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Beşir Şavur
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