Mardin'de 12 Yaşındaki Kız Çocuk 9'uncu Kattan Düştü
Mardin'in Artuklu ilçesinde 12 yaşındaki Ezgi Viyan Tekmen, 9. kattan düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MARDİN'in Artuklu ilçesinde dengesini kaybedip 9'uncu kattan düşen Ezgi Viyan Tekmen (12), hayatını kaybetti.

Olay, sabah 05.00 sıralarında, Artuklu ilçesi Nur Mahallesi'nde meydana geldi. Ezgi Viyan Tekmen, oturdukları binanın 9'uncu katından düştü. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde, Tekmen'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Ezgi Viyan Tekmen'in cansız bedeni, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

