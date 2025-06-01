Mardin'de 12 Yaşındaki Çocuk Dengesini Kaybederek Düştü

Mardin'de 12 Yaşındaki Çocuk Dengesini Kaybederek Düştü
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde 12 yaşındaki R.Ö., evlerinin 2'nci katından düşerek yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve çocuk hastaneye kaldırıldı.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde bir apartmanın 2'nci katından düşen R.Ö. (12) adlı erkek çocuk yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Nusaybin ilçesi Devrim Mahallesi Midyat Yolu Caddesi'ndeki bir sitede meydana geldi. R.Ö., evlerinin 2'nci katındaki balkondan dengesini kaybederek, zemine düştü. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından R.Ö., ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞNUSAYBİN(Mardin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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