Mardin'de 102 Bin Anneyi Uyuşturucu Eğitimi Aldı

MARDİN Valisi Tuncay Akkoyun, İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' projesi kapsamında 102 bin 443 anne ve anne adayına uyuşturucu konusunda eğitim semineri verildiğini söyledi.

Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan ve İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday ile Valilik binasında düzenlenen 'Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Vali Akkoyun, güvenlik güçlerini özverili çalışmalarından dolayı tebrik ederek, terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaptı. Nisan ayında PKK ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerine yönelik 13 operasyonun düzenlendiğini belirten Vali Akkoyun, gözaltına alınan 8 kişiden 1'irinin tutuklanarak cezaevine gönderildiğini söyledi.

'70 KİLOGRAM PATLAYICI ELE GEÇİRİLDİ'

Operasyonlarda 70 kilo patlayıcının da ele geçirildiğini belirten Vali Akkoyun, "Terörle mücadele ile birlikte organize suç çetelerine yönelik operasyonlarımız da kararlılıkla devam etmektedir. Bu kapsamda ilimizde 5 operasyon düzenlenmiş olup 24 kişi hakkında da yasal işlem yapılmıştır. İlimiz genelinde terör, asayiş, organize suçlar ile huzur ve güven uygulamalarında değişik özellik ve çapta 144 silah ve bin 300 muhtelif mühimmat ile 70 kilogram patlayıcı ele geçirilmiştir. Narkotik suçlarla mücadele kapsamında ilimizde Nisan ayı içerisinde toplamda 98 operasyon düzenlenmiş, 124 kişiye işlem yapılmış, operasyonlar kapsamında 23 kişi gözaltına alınmış, 17 kişi de tutuklanmıştır. İçişleri Bakanlığımız himayelerinde yürütülen 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' projesi kapsamında ilimizdeki tüm kadınlara yönelik eğitimlerimize devam ediyoruz. Valiliğimiz koordinesinde Emniyet, Jandarma, Milli Eğitim ve Sağlık Müdürlüğümüz tarafından Nisan ayı içerisinde 10 bin 778 olmak üzere bugüne kadar toplamda 102 bin 443 anne ve anne adayına eğitim verilmiştirö dedi.

'ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 665 KİŞİ YALANDI'

Kaçakçılıkla mücadelede kapsamında Nisan ayı içerisinde 59 operasyonun düzenlendiğini ifade eden Akkoyun, operasyonlar kapsamında 79 kişi hakkında yasal işlem yapıldığını belirterek, "Huzur ve güven uygulamaları kapsamında Nisan ayında içerisinde aranan toplam 665 kişi ilimizde güvenlik güçlerimiz tarafından yakalanmış ve adli mercilere teslim edilmiştir. Ayrıca; terör, ödeme sistemleri ve bilişim suçlarıyla mücadele, yasadışı bahis, kumar ve suç gelirleriyle mücadele başta olmak üzere ilimiz genelinde Siber Suçlar kapsamında 18 operasyon yapılmış, bu operasyonlarda 23 şahıs gözaltına alınmış, adli mercilerce 9 kişi tutuklanmıştır. Trafik ekiplerimiz tarafından yapılan denetimler kapsamında Nisan ayı içerisinde bin 643'ü okul servisleri olmak üzere 139 bin 699 araç denetlenmiştir. Sizlerin aracılığıyla tüm vatandaşlarımızdan trafik kurallarına uymaları konusunda hassasiyet göstermelerini bir kez daha önemle rica ediyoruzö diye konuştu.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,