Mardin'de 1. Kitap Fuarı düzenlenecek

Mardin'de Valilik ve Büyükşehir Belediyesi tarafından onlarca yayınevi ve yazarın katılım sağlayacağı 1. Kitap Fuarı düzenlenecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, hoşgörü kenti, Mezopotamya'nın incisi Mardin'de Artuklu Fuar Alanında düzenlenecek kitap fuarına çok sayıda yazar, şair, sunucu, psikolog ve gazeteci katılacak.

70 yayınevinin stant açacağı fuarda, sevilen eserler yer alacak, imza günü ve söyleşi düzenlenecek.

19 Şubat'ta açılışı yapılacak, 28 Şubat'a kadar sürecek fuar 09.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.