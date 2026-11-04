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Mardin Dargeçit'te 'Siber Panel' operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı

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Mardin Dargeçit'te 'Siber Panel' operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı
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Mardin Dargeçit'teki 'Siber Panel' operasyonunda kişisel veri ve bankacılık bilgilerine yasa dışı erişimle 70 milyon TL haksız kazanç elde edildiği belirlendi. Gözaltına alınan 17 şüpheliden 11'i tutuklandı, 6'sı adli kontrolle serbest bırakıldı.

MARDİN'in Dargeçit ilçesinde kişisel veriler ve bankacılık bilgilerine yasa dışı erişim sağlayarak 70 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen 'Siber Panel' operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Dargeçit İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından siber dolandırıcılıkla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü. Çalışmalarda, halk arasında 'panel' olarak bilinen sistemler üzerinden kişisel veriler ve bankacılık bilgilerine yasa dışı erişim sağlandığı, bu yöntemle toplam 70 milyon TL haksız kazanç elde edildiği belirlendi. Elde edilen deliller doğrultusunda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aramalarda 14 cep telefonu, 14 SIM kart, 1 tablet ve 13 banka/kredi kartına el konuldu.

11 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 11'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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