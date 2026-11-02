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Mardin Dargeçit'te öğrenci servisinin kaza anı kamerada, 3 çocuk yaralandı

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Mardin Dargeçit'te öğrenci servisi elektrik direğine çarptıktan sonra kontrolden çıkarak yol kenarındaki taşlık alana girdi, 3 çocuk yaralandı. Kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde aracın kontrolden çıkıp kaza yaptığı anlar yer aldı.

Mardin'de öğrenci servisi elektrik direğine çarptı: 3 yaralı (2)

KAZA ANI KAMERADA

Mardin'in Dargeçit ilçesinde öğrenci servisinin elektrik direğine çarptıktan sonra kontrolden çıkarak yol kenarındaki taşlık alana girdiği ve 3 çocuğun yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, aracın bir süre ilerledikten sonra kontrolden çıktığı ve kaza yaptığı anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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