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Mardin Dargeçit'te 70 milyon liralık haksız kazanç iddiasıyla 11 şüpheli tutuklandı

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Mardin'in Dargeçit ilçesinde kişisel ve bankacılık bilgilerine erişerek 70 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen şüphelilere operasyonda 17 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 11'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mardin'in Dargeçit ilçesindeki dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 11'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Dargeçit İlçe Jandarma Komutanlığınca "panel" olarak bilinen sistemler üzerinden kişisel verilere ve bankacılık bilgilerine erişerek 70 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 17 şüpheli gözaltına alındı, aramalarda 14 cep telefonu, 14 sim kart, tablet ile 13 banka ve kredi kartı ele geçirildi.

Jandarmada işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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