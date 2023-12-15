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Mardin Büyükşehir Belediyesi Yol Çalışmalarını Sürdürüyor

15 Aralık 2023 14:51 Güncelleme: 14:53 Abone Ol

Mardin Büyükşehir Belediyesi, daha konforlu, güvenilir ve kaliteli yol ağı için kent genelindeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı, 2023 yılı içerisinde 323 kilometre sathi kaplama çalışması yürüttü. Nusaybin ilçe merkezinde bulunan Devrim, Bagok, Dicle ve Bahtiyar caddelerinde bitümlü sıcak karışım (BSK) asfalt çalışmalarına devam ediliyor. Savur ilçesinde altyapı çalışması biten caddelerde yol düzenlenme, mıcır serpme, sıkıştırma ve sulama çalışmaları devam ediyor.