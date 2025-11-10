Mardin Büyükşehir Belediyesi'nden Engelli ve Yaşlılara Medikal Destek

Mardin Büyükşehir Belediyesince bu yıl 1551 engelli ile yaşlıya medikal malzeme desteği sağlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, engelli ve yaşlıların yaşamlarını kolaylaştırmak, sağlık ihtiyaçlarını karşılamak ve toplumsal hayata katılımlarını desteklemek amacıyla çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, Engelli ve Yaşlı Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Engelsiz Yaşam Merkezi tarafından şehir genelinde 1551 engelli ile yaşlıya medikal malzeme desteği sunuldu.

Engelsiz Yaşam Merkezi ekipleri tarafından ihtiyacı olan vatandaşlara ulaştırılan malzemeler arasında akülü tekerlekli sandalye, manuel tekerlekli sandalye, çocuk manuel tekerlekli sandalye, hasta karyolası, buhar cihazı, havalı hasta yatağı, tansiyon ölçüm cihazı, şeker ölçüm cihazı, engelli yürüteç, çocuk puseti, oturaklı baston, engelli tuvaleti ekipmanları ve hasta bezi gibi temel sağlık ve bakım gereçleri yer alıyor.