Haberler

Mardin Büyükşehir Belediyesi altyapı çalışmasını sürdürüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Midyat ilçesine bağlı Çaldere Mahallesi'nde 1200 metre uzunluğunda atık su hattı döşeme çalışması gerçekleştiriyor. Bu proje, çevre kirliliğini önlemeyi ve halk sağlığını korumayı amaçlıyor. Mahalle muhtarı, bu alandaki 15 yıllık sorunun çözülmesinden dolayı belediyeye teşekkür etti.

Mardin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğü, Midyat ilçesine bağlı kırsal Çaldere Mahallesi'nde atık suların sağlıklı şekilde toplanarak tahliye edilmesi amacıyla 1200 metre uzunluğunda altyapı çalışması yürütüyor.

Bu doğrultuda, 70 hanenin bulunduğu mahallede açıktan akarak çevre kirliliği, kötü koku ve halk sağlığını tehdit eden atık suların çevreye zarar vermeyecek şekilde tahliye edilerek sağlıklı bir şekilde toplanması amacıyla 1200 metre uzunluğunda atık su hattı döşeme çalışması başlattı.

Atık suları mahalleden uzaklaştırarak daha sağlıklı ve temiz bir çevre oluşturma hedefiyle yürütülen çalışmalarda, atık su hattı döşeme işinde sona gelindi.

Proje kapsamında ayrıca bin kişilik fosseptik çukuru inşa edilerek atık suların tek noktada toplanması sağlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mahalle muhtarı Bahattin Akan, 15 yıldır süregelen sorunun çözülmesinden dolayı Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederek, "Atık sularımız boşuna akıyordu. Çevre zarar görüyordu. Atıklar tarlaya gidiyordu. Çocuklar zarar görüyordu. Köylüler kokudan duramıyordu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Beşir Şavur
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

