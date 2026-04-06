Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Özcoşar, AA'nın kuruluşunun 106. yıl dönümünü kutladı

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 106. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özcoşar, mesajında, AA'nın, 106 yıllık köklü geçmişiyle sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en saygın haber ajanslarından biri haline geldiğini belirtti.

Anadolu Ajansının bağımsız ve ilkeli habercilik anlayışıyla, hakikatin peşinden yılmadan giden duruşuyla, medya tarihinde onurlu bir yer edindiğini vurgulayan Özcoşar, şunları kaydetti:

"Savaş bölgelerinde, canları pahasına görev yapan AA muhabirlerinin ortaya koyduğu cesaret, gazetecilik etiği ve mesleki sorumluluk açısından örnek teşkil etmektedir. Bu vesileyle, Anadolu Ajansının 106. yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyor, hakikatin izinden giden tüm çalışanlarını tebrik ediyor, onurlu ve cesur habercilik anlayışları dolayısıyla şükranlarımı sunuyorum."