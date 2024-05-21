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Mardin Artuklu Üniversitesi Öğrencileri Savur İlçesini Gezdi

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Mardin Artuklu Üniversitesi'ne bağlı Nusaybin ve Ömerli ilçelerindeki meslek yüksekokulu öğrencileri, Girişimcilik dersi kapsamında Savur ilçesine ziyaret gerçekleştirdi. Öğrenciler, tarihi Dereiçi köyü, Hacı Abdullah Bey Konağı ve tarihi çarşıyı gezerek ilçenin tarihi ve mimari yapısını beğendiklerini belirtti.

Mardin Artuklu Üniversitesine bağlı Nusaybin ve Ömerli ilçelerindeki meslek yüksekokulu öğrencileri Savur ilçesini gezdi.

Girişimcilik dersi kapsamında Savur ilçesine ziyaret eden Neriman ve Celal Özel Nusaybin Meslek Yüksekokulu ve Ömerli Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarihi Dereiçi köyü, Hacı Abdullah Bey Konağı ve tarihi çarşıyı gezdi.

Öğrenciler, ilçenin tarihi ve mimari yapısını çok beğendiklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

Mardin Artuklu Üniversitesi Nusaybin Dereiçi Ömerli Savur Kültür Eğitim Güncel Haberler

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