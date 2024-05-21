Mardin Artuklu Üniversitesi Öğrencileri Savur İlçesini Gezdi

Mardin Artuklu Üniversitesine bağlı Nusaybin ve Ömerli ilçelerindeki meslek yüksekokulu öğrencileri Savur ilçesini gezdi.

Girişimcilik dersi kapsamında Savur ilçesine ziyaret eden Neriman ve Celal Özel Nusaybin Meslek Yüksekokulu ve Ömerli Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarihi Dereiçi köyü, Hacı Abdullah Bey Konağı ve tarihi çarşıyı gezdi.

Öğrenciler, ilçenin tarihi ve mimari yapısını çok beğendiklerini kaydetti.