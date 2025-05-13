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Mardin Artuklu Üniversitesi'nde Zeytin Dikim Eğitimi

Mardin Artuklu Üniversitesi'nde Zeytin Dikim Eğitimi
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Mardin Artuklu Üniversitesi Kızıltepe Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Deyrulzafaran Manastırı'nda gerçekleştirilen etkinlikte zeytin dikimi konusunda eğitim aldı. Uzmanlar, öğrencileri bilgilendirerek uygulamalı çalışmalar yaptırdı.

Mardin Artuklu Üniversitesi Kızıltepe Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelike Deyrulzafaran Manastırında zeytin dikim alanında eğitim ve fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Deyrulzafaran Manastırının çevresinde kurulan zeytin dikim alanında, öğrencilerin teorik bilgilerini uygulamayla pekiştirebilecekleri bir etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte, uzman isimler öğrencilerle buluşarak hem bilgi paylaşımında bulundu hem de sahada uygulamalı çalışma yaptı.

Uzmanlar, farklı zeytin çeşitleri, iklim ve toprak uyumu, dikim teknikleri ve bakım süreçleri hakkında öğrencilere bilgi verdi.

Daha sonra alanda fidan dikildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, uygulamalı eğitimlerin, öğrencilerin mesleki gelişimlerine ve motivasyonlarına önemli katkı sağladığını belirtti.

Özcoşar, bu tür faaliyetlerin, öğrencilerin alanlarına yönelik bilinçli ve etkin bir yaklaşım geliştirmelerine olanak tanıdığını kaydetti.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
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