Haberler

Prof. Dr. Hıdır Apak, MAÜ Rektör Yardımcılığına olarak atandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektör Yardımcılığına Prof. Dr. Hıdır Apak atandı. Eski Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Reşit Yıldız'ın görevinden ayrılmasının ardından, Prof. Dr. Apak'ın akademik birikimi ve deneyimi ile üniversiteye katkıda bulunacağı belirtildi.

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Rektör Yardımcılığına Prof. Dr. Hıdır Apak atandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, görev yeri değişikliği nedeniyle üniversiteden ayrılan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Reşit Yıldız'ın yerine Prof. Dr. Hıdır Apak görevlendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Prof. Dr. Apak'ın akademik birikimi ve kurumsal deneyimiyle üniversiteye önemli katkılar sunacağına inandığını belirtti.

Özcoşar, "Akademik başarılarıyla üniversitemize değer katan kıymetli hocamızın, yeni görevinde de üniversitemizin gelişim sürecine güçlü bir vizyonla katkı sağlayacağına inanıyorum. Kendisine başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA " / " + Beşir Şavur -
Erdoğan Etiyopya'da! Karşılama dansı da çalan müzik de dikkat çekici

Erdoğan'ı çocuklar böyle karşıladı! Çalan müzik törene damga vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gayrimenkulde ibre tersine döndü! Satışlar 5 yıl sonra ilk kez geride kaldı

5 yıl sonra bir ilk! Gayrimenkulde ibre tersine döndü
'Aşkım, sevdam' dediği şehirde yapıldı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki anket

"Aşkım, sevdam" dediği şehirde yapıldı! İşte Erdoğan'ın masasındaki anket
Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı

Bez ve poşete sarılı halde mezardan çıkarıldı, mahalleli ayağa kalktı
İsrail, Hamas'a 60 gün süre tanıdı: Silahlar teslim edilmezse operasyonlar başlayacak

Sağ kolu açık açık tehdit etti! 60 günleri var...
Gayrimenkulde ibre tersine döndü! Satışlar 5 yıl sonra ilk kez geride kaldı

5 yıl sonra bir ilk! Gayrimenkulde ibre tersine döndü
Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı

Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı
Avrupa ülkesi, 5 kişiye ada verecek! Katılım için bir tek şartları var

Avrupa ülkesi, 5 kişiye ada verecek! Katılım için bir tek şartları var