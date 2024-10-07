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Mardin Artuklu Üniversitesi'nde Gazze Sokağı Kuruldu

Mardin Artuklu Üniversitesi'nde Gazze Sokağı Kuruldu
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Mardin Artuklu Üniversitesi kampüsünde, İsrail'in saldırılarının birinci yıldönümünde 'Gazze Sokağı' etkinliği düzenlendi. Çok sayıda etkinlik ve stantla zenginleştirilen bu hafta boyunca öğrenciler ve hocaların işbirliğiyle çeşitli faaliyetler gerçekleştirilecek.

MARDİN Artuklu Üniversitesi'nin kampüs alanında ' Gazze Sokağı' kuruldu. Vali Tuncay Akkoyun, sokakta kurulan çadırları ziyaret ederken, yamaç paraşütçüsü de Filistin bayrağıyla uçuş gerçekleştirdi.

Mardin Artuklu Üniversitesi kampüsünde, İsrail'in 7 Ekim'de başlattığı saldırılarının birinci yıldönümünde düzenlenen etkinlikte ' Gazze Sokağı' kuruldu. Bir hafta boyunca açık kalacak Gazze Sokağı'nı Vali Tuncay Akkoyun, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener ve kurum müdürleri ziyaret etti. Üniversite Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Vali Akkoyun ve beraberindeki il protokole bilgi verdi. İl protokolü stantları ziyaret ederken, yamaç paraşütçüsü de Filistin bayrağıyla uçuş gerçekleştirdi.

'ETKİNLİKLER 1 HAFTA SÜRECEK'

Rektör Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, İsrail'in yürüttüğü soykırımın bütün dünyada insanlığın vicdanını titretecek seviye geldiğini ifade ederek, "7 Ekim'den itibaren yaptığımız bütün çalışmalarda Gazze'yi ön planda tutup, soykırıma karşı anti siyonist duruşumuzu ortaya koyabilecek bir takım çalışmalar yaptık. Bu yılda soykırımın yıl dönümünde, soykırıma karşı isyan oluşturabilecek, soykırıma karşı bir söylem ve pratik geliştirebilecek bir çalışmayla kampüsümüzün merkezinde bir 'Gazze Sokağı' kurduk. Öğrencilerimiz çok farklı alanda çalışan, çok farklı düşüncelerde öğrencilerimiz Gazze ile ilgili ortak bazı çalışmalara giriştiler. Gazze ile ilgili, soykırıma yönelik farkındalık oluşturabilecek stratejiler ve çalışmalar aslında insan olmanın gereği olarak yaptığımız çalışmalar. Bunu akademik bir zeminde, akademik ortamda, üniversite ortamında yapıyor olmanın ayrı bir anlamı olduğunu düşünüyorum. Ben bu konuda öğrencilerimize ve hocalarımıza hassasiyetleri için teşekkür ediyorum. Bütün akademilerin, bütün üniversitelerin bu konuda gerekli hassasiyeti göstermelerinin hem insani hem de akademik bir görev olduğunu düşünüyorum. Bir hafta boyunca devam edecek. Çok farklı etkinlikler olacak. Tüm bu etkinliklerimiz öğrencilerimiz ve hocalarımızın işbirliği çerçevesinde gerçekleştirilecek. Sinema gösterimleri, sanat gösterimleri müzik ve resimle ilgili, heykelle ilgili çalışmaları özellikle Gazze odaklı yapmaya yönelik bir dizi çalışmaları olacak. Dolayısıyla çok farklı etkinlikler 7-11 Ekim arası Artuklu Üniversitesi Merkez Kampüsünde Gazze Sokağı'nda gerçekleştirilecek. Haftayı bir 'Gazze Haftası' olarak da nitelendirebiliriz" dedi.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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