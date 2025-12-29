Mardin Artuklu Üniversitesi'nde eğitime kar engeli

Mardin Artuklu Üniversitesi'nde, kentte etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 2 gün ara verildi.

Üniversitenin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle Mardin Artuklu Üniversitesi Senatosunun aldığı karar doğrultusunda üniversitenin tüm yerleşkelerinde 30 ve 31 Aralık tarihlerinde eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, engelli, kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.