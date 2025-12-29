Mardin Artuklu Üniversitesinde eğitime kar engeli
Mardin Artuklu Üniversitesi, etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün eğitime ara verildi. Engelli, kronik hastalığı olan ve hamile personel idari izinli sayılacak.
Mardin Artuklu Üniversitesinde, kentte etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.
Üniversitenin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle Mardin Artuklu Üniversitesi Senatosunun aldığı karar doğrultusunda üniversitenin tüm yerleşkelerinde bugün eğitime ara verildiği bildirildi.
Açıklamada, engelli, kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile personelin de bugün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel