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Mardin Artuklu'da yoğun sis görüş mesafesini yer yer 10 metreye düşürdü

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Mardin Artuklu'da yoğun sis görüş mesafesini yer yer 10 metreye düşürdü
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Mardin'in Artuklu ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini yer yer 10 metreye kadar düşürdü. Sürücüler farlarını yakarak düşük hızda ilerlerken polis kavşaklarda trafiği yönlendirerek önlem aldı.

MARDİN'de etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Sürücüler, trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Artuklu ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan sis, yaşamı olumsuz etkiledi. Halk arasında 'Yukarı Mardin' olarak bilinen, tarihi yapıların bulunduğu bölgedeki 1'inci Cadde'de görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Sürücüler, araçlarının farlarını yakarak düşük hızda ilerledi. Yoğun sis nedeniyle tarihi yapılar gözden kayboldu. Polis ekipleri, olası kazaları önlemek amacıyla kent merkezindeki kavşaklarda önlem alıp trafiği yönlendirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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