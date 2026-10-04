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Mardin Artuklu'da yağ yüklü TIR'ın dorsesinde yangın çıktı, dorse kullanılamaz oldu

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Mardin'in Artuklu ilçesinde seyir halindeki yağ yüklü TIR'ın dorsesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında dorse kullanılamaz hale geldi, bir süre ulaşıma kapanan yol yeniden açıldı.

MARDİN'in Artuklu ilçesinde seyir halindeki yağ yüklü TIR'ın dorsesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında dorse kullanılamaz hale geldi.

Yangın, sabah saatlerinde Artuklu ilçesine bağlı Çalışlı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen yağ yüklü TIR'ın dorsesinde yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek çekiciyi dorseden ayırıp güvenli alana geçti. İhbar üzerine bölgeye Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, dorse kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden açıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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