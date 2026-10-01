Mardin Artuklu'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi, iş yerlerini su bastı

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MARDİN'de akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak ile birlikte kuvvetli rüzgar ve dolu etkili oldu.

Merkez Artuklu ilçesinde akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan sağanak yağış ile kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık yarım saat süren kuvvetli rüzgarın ardından yağan dolu, zor anlar yaşattı. Trafikteki araçlar göle dönen yollarda ilerlemekte güçlük çekerken, yayalar da yürümekte zorlandı. Yenişehir Mahallesi Vali Ozan Bulvarı'nda da bazı binaların önü suyla doldu. Rögarların tıkanması sonucu biriken sular, kot altındaki iş yerlerini bastı. Tarihi 1'inci Cadde'de ise dolu yağışı etkili oldu, yollar kısa sürede beyaza büründü.

Belediye ekipleri, yağıştan etkilenen bölgelerde çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı